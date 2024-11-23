اليوم السابع
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تغيب عمرو دياب عن جلسة محاكمته بتهمة التعدى على الشاب المصفوع

السبت، 23 نوفمبر 2024 10:15 ص
تغيب عمرو دياب عن جلسة محاكمته بتهمة التعدى على الشاب المصفوع الفنان عمرو دياب- ارشيفية
كتب أحمد حسني

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تغيب الفنان عمرو دياب عن جلسة محاكمته أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، لاتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامة والمعروفة إعلاميا بقضية الشاب المصفوع.

وتنظر محكمة الجنح أولى جلسات الشاب سعد أسامة بتهمة الاعتداء على الفنان عمرو دياب، ومحاكمة عمرو دياب بتهمة التعدي على الشاب المصفوع.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد في التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.

 







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