الداخلية تضبط كميات من المخدرات بقيمة 11 مليون جنيه.. التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مخدرات بقيمة 11 مليون جنيه، حيث تم ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – فرد خرطوش – عدد من الطلقات).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الإستروكس- كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات) وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس- فرد خرطوش وطلقة).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات) وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض) وضبط (عنصرين إجراميين " لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (5,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصرين إجراميين "يحملان جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزتهما (1500 قرص مخدر).

وتمكنت الجهود من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – كمية لمخدر الآيس) وضبط (4 عناصر إجرامية" لثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزتهم (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 15 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وضبط (عنصرين إجراميين )بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).