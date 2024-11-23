المشدد 5 سنوات لعاطل تعدى على طالب بسكين وأحدث له عاهة مستديمة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، للمتهم بالتعدى على طالب وإصابته بعاهة مستديمة أثناء مروره فى مشاجرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 26027 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة، المقيدة برقم 4211 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "على ا ع"، عاطل، مقيم مسطرد - ثان شبرا الخيمة، لأنه فى يوم 12 / 9 / 2022، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، ضرب المجنى عليه شادى سليمان عطية، عمداً بأن وجه إليه ضربة استقرت بذراعه الأيمن باستخدام السلاح الأبيض محل الاتهام الثالث (سكين) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتى تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتى تقدر بنسبة 35%، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم استعرض القوة ولوح بالعنف واستخدمه ضد المجنى عليه سالف الذكر، بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق أذى مادى ومعنوى به والتأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفسه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر، وذلك حال حمله السلاح الأبيض محل الاتهام التالي، ووقع بناء على ارتكاب تلك الجريمة الجناية محل الاتهام السابق.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (سكين).

وكشفت تحريات النقيب إبراهيم محمد نبيل خضر - معاون مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بأنه حال سير المجنى عليه بالطريق العام وأثناء نشوب مشاجرة لم يكن طرفا فيها تعدى عليه المتهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض (سكين) استقرت بذراعه الأيمن.