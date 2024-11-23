إنشاء موقف متعدد الطوابق.. بداية تطوير أقدم ميادين مصر

كتب سيد الخلفاوى

رصد اليوم السابع أعمال التطوير الجارية بـ ميدان رمسيس، ضمن المرحلة الأولى لتطويره، والتى تشمل إنشاء موقف متعدد الطوابق بميدان رمسيس لحل أزمات التكدس والاختناق المرورى، وإنشاء مطلع لكوبرى أكتوبر.

وتطلبت هذه المرحلة إزالة بعض العقارات المطلة على الميدان، خاصة الواقعة بمسار إنشاء الطلعة الجديدة المقرر إنشائها لربط الموقف الجديد بكوبرى أكتوبر، بالإضافة إلى توسعة الكبرى.



ورصد اليوم السابع نسب تنفيذ أعمال التطوير الجارية بميدان رمسيس، حيث يجرى انشاء موقف متعدد الطوابق مكون من 5 طوابق، لتجميع كل مواقف الميدان بمكان أرض الصوامع التى تقع أمام محطة مصر بجوار كوبرى الليمون ، ومن المقرر إنشاء مطلع جديد لكوبرى أكتوبر بالقرب من الموقف، للربط بينهما.



ازدحام المرور



اعمال انشاء مجمع مواقف



التطوير يخلص الميدان من الازدحام



انشاء المجمع الجديد



انشاء مجمع مواقف برمسيس



كوبرى اكتوبر



مبنى هندسة السكة الحديد بميدان رمسيس



مجمع المواقف بالميدان



محطة مصر



محطة مصر وموقف الاقاليم



ميدان رمسيس



ميدان رمسيس قبل التطوير



نزلة كوبرى اكتوبر