اليوم السابع
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إنشاء موقف متعدد الطوابق.. بداية تطوير أقدم ميادين مصر

السبت، 23 نوفمبر 2024 06:14 م
إنشاء موقف متعدد الطوابق.. بداية تطوير أقدم ميادين مصر تطوير ميدان رمسيس
كتب سيد الخلفاوى

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رصد اليوم السابع أعمال التطوير الجارية بـ ميدان رمسيس، ضمن المرحلة الأولى لتطويره، والتى تشمل إنشاء موقف متعدد الطوابق بميدان رمسيس لحل أزمات التكدس والاختناق المرورى، وإنشاء مطلع لكوبرى أكتوبر.

وتطلبت هذه المرحلة إزالة بعض العقارات المطلة على الميدان، خاصة الواقعة بمسار إنشاء الطلعة الجديدة المقرر إنشائها لربط الموقف الجديد بكوبرى أكتوبر، بالإضافة إلى توسعة الكبرى.


ورصد اليوم السابع نسب تنفيذ أعمال التطوير الجارية بميدان رمسيس، حيث يجرى انشاء موقف متعدد الطوابق مكون من 5 طوابق، لتجميع كل مواقف الميدان بمكان أرض الصوامع التى تقع أمام محطة مصر بجوار كوبرى الليمون ، ومن المقرر إنشاء مطلع جديد لكوبرى أكتوبر بالقرب من الموقف، للربط بينهما.

ازدحام-المرور
ازدحام المرور

 

اعمال-انشاء-مجمع-مواقف
اعمال انشاء مجمع مواقف

 

التطوير-يخلص-الميدان-من-الازدحام
التطوير يخلص الميدان من الازدحام

 

انشاء-المجمع-الجديد
انشاء المجمع الجديد

 

انشاء-مجمع-مواقف-برمسيس
انشاء مجمع مواقف برمسيس

 

كوبرى-اكتوبر
كوبرى اكتوبر

 

مبنى-هندسة-السكة-الحديد-بميدان-رمسيس
مبنى هندسة السكة الحديد بميدان رمسيس

 

مجمع-المواقف-بالميدان
مجمع المواقف بالميدان

 

محطة-مصر
محطة مصر

 

محطة-مصر-وموقف-الاقاليم
محطة مصر وموقف الاقاليم

 

ميدان-رمسيس
ميدان رمسيس

 

ميدان-رمسيس-قبل-التطوير
ميدان رمسيس قبل التطوير

 

نزلة-كوبرى-اكتوبر
نزلة كوبرى اكتوبر
بنر-المشروع
بنر المشروع

 







تطوير السبتية

تطوير ميدان رمسيس

ازالة مباني برمسيس

مخطط تطوير ميدان رمسيس

رمسيس

محطة مصر

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