اليوم السابع
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الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:36 ص
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وزارة الأوقاف: إطلاق 8 قوافل دعوية للواعظات اليوم بعنوان "بناء الأسرة السوية"

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:00 ص
وزارة الأوقاف: إطلاق 8 قوافل دعوية للواعظات اليوم بعنوان "بناء الأسرة السوية" وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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تطلق وزارة الأوقاف ثماني قوافل دعوية للواعظات اليوم الجمعة، بمديريات أوقاف: (القاهرة – الشرقية- بني سويف- بورسعيد- الإسماعيلية- المنوفية- البحيرة)، وذلك يوم الجمعة الموافق 22 من نوفمبر 2024م، وذلك ضمن النشاط الدعوي للواعظات، تحت عنوان: "بناء الأسرة السوية وسبل حمايتها والحفاظ عليها".

يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف بالمرأة عمومًا، والواعظات على جهة الخصوص، وضمن النشاط الدعوي للواعظات، إذ إن الأسرة هي الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وتماسكه، وهي خط الدفاع الأول عنه؛ لذا حرص الإسلام حرصًا شديدًا على سلامتها وحمايتها، وبنائها بناءً سويًا، حفاظًا على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره، وتحقيقًا للمصالح والمنافع وعمارة الكون.







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