هيئة الأرصاد تحذر: اضطراب حركة الملاحة البحرية من الأحد المقبل

كتبت - مرام محمد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وخليج السويس، والبحر المتوسط، وذلك اعتبارًا من الأحد 24 نوفمبر إلى الإثنين 25 نوفمبر 2024.

وقالت الهيئة، إن الرياح الشمالية تنشط على شواطئ البحر المتوسط، إذ تبلغ سرعة الرياح ما بين (60 : 85 كم /س)، ليصل ارتفاع الموج إلى (4- 5 م).

وأضافت أن الرياح تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، لتصل إلى (70:60 كم/س)، ليتراوح ارتفاع الأمواج ما بين (3- 4 م).

ونبهت هيئة الأرصاد الجوية، على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد، غد السبت 23 نوفمبر 2024، طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 29 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.



