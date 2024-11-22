رياح وأمطار واضطراب حركة الملاحة.. الظواهر الجوية المتوقعة الأسبوع المقبل

كتبت – مرام محمد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، من الجمعة 22 نوفمبر 2024 إلى الأربعاء 27 نوفمبر 2024، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا بقيم تتراوح من (4:3) درجات على أغلب الأنحاء، يصاحبها نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة على البحر المتوسط، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل.

وأوضحت الهيئة، الظواهر الجوية المتوقعة، من الجمعة 22 نوفمبر 2024 إلى الأربعاء 27 نوفمبر 2024، على النحو التالي:

الجمعة 22 نوفمبر والسبت 23 نوفمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأحد 24 نوفمبر 2024

- نشاط رياح: على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- اضطراب الملاحة البحرية: على البحر المتوسط وسرعة الرياح (85:60 كم/س) وارتفاع الأمواج (5:4 متر).

من الإثنين 25 نوفمبر إلى الأربعاء 27 نوفمبر 2024

- نشاط رياح: على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.