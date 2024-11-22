ضبط لصوص سرقوا دولارات ومجوهرات فى القاهرة

كتب - محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزته حقيبة سفر بداخلها (بعض المتعلقات الشخصية – هاتف محمول ) من متحصلات واقعة سرقة وإعترف بإرتكابه عدد 3 وقائع سرقة من داخل السيارات ، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها .



ونجحت الجهود في ضبط ( 3 أشخاص ) بدائرة قسم شرطة المقطم ، لقيامهم بمزالة نشاطاً إجرامى تخصص فى سرقة الأجهزة المنزلية من المواطنين عقب إيهامهم بكونهم من شركات الصيانة ومساومتهم على إعادتها نظير مبلغ مالى ، وإعترفوا بإرتكاب عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى.



وأسفرت الجهود عن ضبط ( شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (مبالغ مالية "عملة أجنبية"- كمية من المشغولات الذهبية ) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الزيتون بأسلوب "التسلق" وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة - مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة") وأضافا بإرتكابهما واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة متحصلات واقعة السرقة لدى عميليهما سيئا النية (مالك محل مشغولات فضية ، جزار- مقيمان بمحافظة الجيزة ) تم ضبطهما ، وضبط تشكيل عصابى مكون (عاطلين"لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية ( عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة ) تم ضبطه .