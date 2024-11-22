خبير عسكرى أمريكى سابق: أمريكا دخلت مرحلة المواجهة المباشرة مع روسيا

أحمد علوى

قال المحلل العسكري وضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، على منصة X، إن الولايات المتحدة دخلت مرحلة المواجهة المباشرة مع روسيا بعد سماحها لأوكرانيا ضرب العمق الروسي، وفقا لما نشرته قناة روسيا اليوم الروسية.

تصريح ريتر جاء بعد أن قررت إدارة بايدن إعطاء الضوء الأخضر لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية باستخدام صواريخ ATACMS بعيدة المدى وفق ما ذكرته بعض المصادر.

وبحسب المحلل العسكري، فإن واشنطن وحلف شمال الأطلسي ساعدا كييف في التخطيط لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية لمنطقة كورسك، كما يعني السماح باستخدام الأسلحة الغربية الدخول المباشر في الصراع، حيث كتب: "الولايات المتحدة الآن تتواجد في حالة حرب مع روسيا".

وأشار إلى أن مثل هذه الخطوة ناتجة عن قلق غربي من احتمال انتصار روسي وشيك في ساحة المعركة وفوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، الذي يريد وقف التصعيد ووضع حد للصراع.

ويرى الخبير أن إدارة الرئيس جو بايدن تريد زيادة درجة التوتر، وبالتالي إجبار فريق ترامب على الالتزام بالمسار نفسه، محذرا من أن "بقاء أمريكا والعالم كله أضحى على المحك".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأحد، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأول مرة لأوكرانيا باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية، حيث من المرجح أن يتم تنفيذ أولى هذه الضربات باستخدام صواريخ ATACMS، كما كتبت صحيفة لوفيجارو أن فرنسا وبريطانيا سمحتا أيضا لأوكرانيا بشن ضربات على الأراضي الروسية باستخدام صواريخهما.

وفي هذا الصدد، صرح رئيس اللجنة الدستورية بمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس، أن اعتماد الغرب لقرار بهذا المستوى من التصعيد يمكن أن يؤدي إلى زوال دولة أوكرانيا الكامل أو ما تبقى منها.