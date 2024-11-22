حصاد الوزارات.. خروج جميع مصابى انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس وتحسن حالتهم

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الصناعة تدعو مستثمرى المناطق الصناعية بالمنوفية لحضور لقاء الوزير وعرض المطالب

وزير الخارجية ينقل رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره الكونغولى

الصحة: خروج جميع مصابى انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهم

وزير الأوقاف يصل شمال سيناء لإحياء ذكرى شهداء مسجد الروضة

وزارة التضامن تعلن وصول حملة دعم الأسر الكافلة للأطفال فاقدى الرعاية فى أسيوط

وزارة العمل فى 7 أيام.. جهود فى المحافظات للمشاركة بالمبادرة الرئاسية "بداية"

وزير التعليم العالى ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان مؤتمر علاج الأورام والطب النووى

التخفيضات على كل السلع.. وزير التموين ومحافظ القاهرة يتفقدان سوق اليوم الواحد بحلوان

وزيرة التضامن تتابع تنفيذ مبادرة "بإيديك تنقذى حياة لتدريب الرائدات"

الرى: تحويل من يثبت تقصيره فى أعمال التجريف وتطهير مخرات السيول للتحقيق