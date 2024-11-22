اليوم السابع
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الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:23 م
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حصاد الوزارات.. خروج جميع مصابى انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس وتحسن حالتهم

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. خروج جميع مصابى انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس وتحسن حالتهم وزارة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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وزاره الصناعه

المناطق الصناعيه

المنوفيه

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وزاره العمل

التعليم العالى

المبادره الرئاسيه بدايه



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