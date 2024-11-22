التخفيضات على كل السلع.. وزير التموين ومحافظ القاهرة يتفقدان سوق اليوم الواحد بحلوان

كتب سيد الخلفاوى

قدم اليوم السابع بث مباشر من سوق اليوم الواحد، المقام حاليا بحلوان أمام ركن فاروق، بمحافظة القاهرة، حيث يقدم السوق كافة السلع بأسعار مخفضة، تصل التخفيضات لأكثر من 20%.

وافتتحا الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، من قليل، سوق اليوم الواحد بالقاهرة، بمنطقة ركن فاروق بحلوان والتى تتم بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بـ20%.

وأكد محافظ القاهرة أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم لافتا الى انه تماشياً مع هذا التوجه ستقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق تجربة مبادرة أسواق اليوم الواحد بمدينة نصر على أن يتم تعميمها فى كافة أحياء القاهرة تباعًا.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد ستقدم سلع عالية الجودة بتخفيضات تصل لما يقارب 30% مقارنة بأسعار السوق.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى إلى التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة، لوصول السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين في مختلف المناطق.

وأضاف محافظ القاهرة أن سوق اليوم الواحد متواجد بركن فاروق بحلوان، ويعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً، وتم الدفع فيه بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة ، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، إلى جانب توافر البيض بسعر 150 جنيها للطبق.



تواجد وزير التموين فى سوق اليوم الواحد



كلمة محافظ القاهرة



كلمة وزير التموين



متابعة أسعار السلع



وزير التموين فى سوق اليوم الواحد



وزير التموين ومحافظ القاهرة فى السوق