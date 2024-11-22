حركة إقالات وتعينات جديدة فى صفوف قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلى

كتب عبد الوهاب الجندى

أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي، حركة تنقلات وتعيينات جديدة فى قيادات الجيش، حيث تقرر تعيين العميد نداف لوتان قائدًا للقوات البرية وسيتم ترقيته إلى رتبة لواء بدلًا من اللواء تامير يداى الذى سيتولى المنصب، والذى أعلن استقالتها بسبب ظروف شخصية بحسب الإذاعة العبرية.

وقرر الاحتلال تعيين العقيد افرايم أفنى، قائد القيادة الجنوبية، فى منصب عميد مظلي.

وقالت الإذاعة العبرية، إن نائب قائد 8200 الذى تم تسريحه فى عام 2022 سيعود إلى الخدمة الدائمة ويتم تعيينه قائدا للوحدة. سيتم ترقية ضابطين خدما فى مناصب عليا فى القيادة الجنوبية قبل إجراء تحقيق يبرئهما من مسؤولية الإغفال.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن خبراء قانونيين ومسؤولين قولهم أن المسؤولين الإسرائيليين قلقون من أن تعرضهم مذكرات التوقيف للخطر، وذلك بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمس مذكرتى اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.