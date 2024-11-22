توفير أقراص بالفم لعلاج اللوكيميا المزمنة تؤخذ بالمنزل على نفقة الدولة

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة لبنى عز العرب أستاذ والرئيس السابق لقسم علاج الأورام بـ طب عين شمس ورئيس مؤتمر مستشفى الأورام المنعقد حاليا بالقاهرة، انه تم عقد جلسة خاصة لتوعية مريض الأورام حضره عدد من الأطباء النفسيين وأطباء التغذية بالإضافة إلى أطباء علاج الألم، وشملت الجلسة دعم نفسي وتغذية علاجية، وكل ما يحتاج المريض خلال ممارسة حياته بشكل طبيعى فى رحلة علاجه من السرطان.

وأشارت إلى أن دعم المريض مهم جدا فى المراحل الأخيرة من المرض، موضحة، إنه تم مناقشة موضوع مهم جدا فى جلسة خاصة عن اللوكيميا المزمنة فى الدم، موضحة، أن هذا المرض قد لا يحتاج إلى علاج لدى بعض المرضى الذين لا يعانون من أعراض تؤثر على حياتهم لأن علاجهم لا يؤثر على الشفاء من المرض بل على العكس قد يتعرض المريض لمضاعفات العلاج، حيث يمكن تشخيص المريض المصاب باللوكيميا المزمنة وعدم علاجه لأنه لا يعانى من أعراض ومضاعفات تستلزم العلاج وأكد، إن هذا المريض يتساوى مع عدم علاجه لأن علاجه سيكون فيه إهدار للنفقات دون تحقيق نتائج او استفادة للمريض موضحة، إن المريض لا يحتاج العلاج فى هذه المرحلة وبالتالى لا يتطلب الأمر علاجه.



وأوضحت، أن هناك علاجات حديثة للوكيميا المزمنة وذلك من خلال أقراص تؤخذ فى المنزل، ولكن لابد من عمل تحليل جينى معين قبل إعطائه العلاج، وهذه الأقراص تم إدخالها ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة رغم ارتفاع ثمنها.



وأوضحت انه لابد من تحديد مدى إمكانية علاج المريض من عدمه إذا كان المريض يتعرض لفقدان الوزن بشكل ملحوظ أو صورة الدم بها تغيرات معينة فى آخر 6 اشهر، وهذا المريض الذى يحتاج إلى علاج لا يتم علاجه بنفس بروتوكول العلاج الذى يقرر لكل المرضى حيث نقوم بتفصيل العلاج كل واحد حسب حالته.



وأكدت، إن هذه الأقراص تسيطر على الورم ويستطيع المريض أن يمارس حياته الطبيعية وأن يذهب إلى عمله دون وجود موانع، موضحة إن هناك مرضى يمكن يظلوا سنوات بدون علاج ولا يحدث لهم أى مضاعفات ويعيش بقية حياته دون أن يحدث لهم مضاعفات وإذا تعرض بعد ذلك بعد مرور سنوات لمضاعفات فعلاجه موجود.



وقالت، إنه تم عقد جلسة عن المبادرات الرئاسية ودورها فى السيطرة على سرطان الثدى وصحة المرأة، موضحة، انه تم استعراض طرق علاج سرطان البنكرياس وهو من أنواع السرطانات الشرسة جدا، ولكى تظهر الأعراض يكون قد تم اكتشافه متأخرا بحيث يكون قد انتشر فى البطن وفى الكبد أو فى الغدد الليمفاوية ويكون خارج نطاق الجراحة.



وأوضحت، إن هناك جديد جديد تم طرحه فى مصر ايضا لعلاج سرطان البنكرياس سيرفع نسب الاستجابة ونمط حياة المريض.



وأكدت، إن مبادرة 100 مليون صحة استطاعت ان تكشف عن الامراض المزمنة وبعض السيدات اكتشفن اصابتهن بالصدفة بمرض السكر او الضغط أو السمنة عندما تم الكشف عليهن فى المبادرة، موضحة إن التلوث يؤثر على الاصابة بالسرطان واهم عامل هو التدخين، موضحة، إن التدخين لا يؤثر على الاصابة بسرطان الرئة بل الاصابة بسرطانات كثيرة مثل المثانة وسرطان اللسان والشفايف.



وأضافت، إن سرطان المثانة انخفض بعد القضاء على البلهارسيا وسرطان الكبد انخفض بعد القضاء على فيروس سي فى مصر، ونتمنى أن يتم السيطرة على التدخين، مؤكدة، أن السمنة تسبب العديد من السرطانات أيضا مثل سرطان الثدى والقولون والمبيض والرحم.



خلال الجلسات اليوم