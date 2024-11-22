تعرف على أنواع الحرائق الخمسة وكيفية التعامل معها منعا لخسائر المنشآت

كتب عبد الرحمن سيد

حددت إدارة الحماية المدنية ، مجموعة من الحرائق التى تندلع فى المنشآت أو المخازن أو المنازل وتتسبب فى فقدان الأرواح ووقوع مصابين جراء تلك الحرائق، ومنها:

-الحرائق التى تحدث فى المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك ومن أفضل مواد الإطفاء التى تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هى الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة النوع.

-الحرائق التى تحدث فى المواد السائلة والغازية الملتهبة مثل بنزين السيارات ، الكيروسين ، المذيبات ، الكحوليات. ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هى: الرغاوى، ثانى أكسيد الكربون، الهالون، البودرة. ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب فى زيادة انتشار الحريق.

-الحرائق التى تنشأ فى المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية، ويستخدم ثانى أكسيد الكربون والهالون والبودرة نوع لإطفاء هذه الحرائق ولا يستخدم الماء أو أية مواد إطفاء أخرى تحتوى على الماء مثل الرغاوى على الإطلاق لإطفاء هذا النوع من الحرائق ، حيث إن الماء موصل جيد للكهرباء لذلك من الممكن أن يتسبب فى صعق الشخص المستعمل للطفاية.

-الحرائق التى تنشأ فى المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم ويستعمل نوع خاص من البودرة الجافة لإطفاء هذا النوع من الحرائق.

-نوع حديث من الحرائق تم إضافته حديثا لأنواع الحرائق ويختص بالحرائق التى تحدث بالزيوت النباتية بالمطابخ.