الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية

كتب محمد شعلان

أعلن الحوثيون تنفيذهم عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية فى منطقة النقب جنوبى الأراضى المحتلة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل.

وفى وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثى فى اليمن، استهداف سفينة "Anadolu S" فى البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة، وذلك لعدم استجابتها لتحذيرات القوات البحرية ولانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، بحسب بيان صدر عن الجماعة اليمنية.

وأكد يحيى سريع المتحدث باسم الحوثى، أن "القوات المسلحة تؤكدُ استمرارها فى فرضِ الحصارِ البحرى على العدوِّ الإسرائيلى واستهدافِ كافةِ السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه أو التى تتعاملُ معه وكذلك استمرارها فى استهدافِ العدوِّ الإسرائيلى بالصواريخِ والمسيرات وأن هذه العمليات لن تتوقفَ إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوانِ على لبنان.