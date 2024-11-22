اضطرابات وفصام.. أضرار كارثية للمخدرات على الصحة العقلية والنفسية

كتبت مروة محمود الياس

لا شك في أن المخدرات تدمر عقلك وجسمك وصحتك، وأضراها تصل إلى حد الوفاة، فى السطور التالية نشير إلى كيفية تدمير المخدرات للعقل.

المخدرات وتأثيرها على الصحة النفسية والعقلية



المخدرات بأنواعها المختلفة، لها تأثير قوى وسريع على صحتك البدنية، تتسارع معها ضربات قلبك، وتعانى من مشكلات رئوية وقلبية ومشكلات بالأعصاب، والتنفس، والوعى والإدراك بجانب تدميرها للمخ، ولكن ماذا عن صحتك العقلية والنفسية؟!

يجيب تقرير نشر في موقع mentalhealth المعنى بالصحة العقلية والنفسية، مؤكدا على أن أضرار المخدرات تتخطى الحدود، فهى تؤثر وبشكل مباشر على الصحة العقلية والنفسية، كالتالى:

أضرار المخدرات بأنواعها على الصحة العقلية



ـ المادة المخدرة يمكنها أن تصيبك بالاكتئاب الحاد بدرجاته.

ـ تصيبك أيضا بحالة من نوبات القلق الدائم.

ـ الإصابة بأعراض ذهانية حادة تتمثل في الضلالات السمعية والمرئية، كالتخيلات.

ـ الإصابة بالفصام العقلى عند تعاطيها لمدة طويلة.

ـ الإصابة بحالة المريض المزدوج، الذى يصاب بحالة عقلية، وحالة إدمانية ناتجة عن التعاطى، وهى حالة نفسية عقلية تحتاج لعلاج مكثف.



فيما أكد تقرير آخر نشر في موقع بيتر هيلث الطبي ، أن أضرار المخدرات النفسية والعقلية كبيرة جدا.

أضراها على الصحة النفسية والعقلية



ـ التأثير المباشر على العواطف والمشاعر واضطرابها.

ـ تأثيرها على اليقظة فيصاب باضطرابات نوم حادة.

ـ الهلاوس المختلفة.

ـ اضطراب الوعى.

ـ اضطراب المزاج الحاد.

ـ الاندفاعية والعنف.

ـ نوبات الصرع.

ـ الشعور بالخوف.