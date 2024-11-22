أضراره تصل إلى توقف القلب والموت.. كيف يدمر مخدر الأيس الجسم؟

كتبت فاطمة خليل – مروة محمود الياس

المخدرات، لها تأثيرات مدمرة وقاتلة على المخ والدماغ والجسم، ووفقا لتقرير نشر في موقع betterhealth، فهى تؤثر بشكل مباشر على الجسم وسلامته، وكل أعضائه، بدءا من تأثيرها على المخ والأعصاب وسلامتها، والتأثير الشديد على المزاج والهرمونات واتزانها، ما يجعل صاحبها عرضة لتقلبات مزاجية حادة وعدوانية شديدة، وصولا لاضطراب العقل والإصابة بالاكنتئاب والتوتر ونوبات القلق.



وفى السايق ذاته، ذكر تقرير نشر في موقع darya-varia أن التأثيرات الخطيرة للمخدرات على المخ، تصل حد التشوش والتدمير التام للنواقل العصبية، فضلا تدمير كيمياء الدماغ، خاصة الهيروين والماريجوانا والمواد الأفيونية، كذلك تدمير الجهاز العصبى المركزى تدريجيا، مع تدمير مستويات النورأدرينالين لأقصى مدى، ما يسبب تدمير فصوص الدماغ، وخلايا المخ، وخاصة المسئولة عن الذاكرة، فضلا عن التهابات بطانة القلب، وكذا زيادة معدل ضرباته، مما يهدد وبشدة بالسكتات القلبية.

تشمل أضرار المخدرات أيضا الإصابة بالذهان العقلى مع الإضرار بصحة القلب وتغير ضغط الدم ليصل حد الخطورة، مع اضطرابات الفصام ورفع فرص الإصابة بسرطانات الفم والرئة والحلق واللسان، وكذا التهاب الكبد.

ومخدر الأيس، أحد أهم وأشهر أنواع المخدرات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بين الشباب، فما طبيعته، وكيف هو تـأثيره وضرره؟

ما هو مخدر الأيس؟

بحسب موقع healthdirect هو عقار مخدر يسبب الإدمان ويرتبط بمشاكل الصحة الجسدية والعقلية المزمنة، خاصة أن الأيس هو منبه للجهاز العصبي المركزي ويؤثر على الرسائل المرسلة بين جسمك وعقلك.



يأتي على شكل بلورات صغيرة تشبه الثلج، أو على شكل مسحوق أبيض إلى بني يشبه البلورات، له رائحة قوية وطعم مرير يمكن أن يكون بشكل حقن أو سجائر أو شم أو ابتلاع، ويُعرف الأيس أيضًا باسم الشابو.

ما آثار تناول الآيس ؟

يولد الآيس لدى متعاطيه اندفاعًا شديدًا يمكن أن يجعله يشعر بالسعادة والثقة والحيوية واليقظة، عدم وضوح الرؤية، الجز على الأسنان، ضربات قلب سريعة، العرق بشكل مفرط، جفاف الفم، القلق ويمكن أن تستمر هذه التأثيرات لمدة تصل إلى 12 ساعة.



مخاطر إدمان الآيس

قد يسبب الأيس الأعراض التالية:

الشعور بالإرهاق

صعوبة في النوم

انخفاض في الشهية

تعاني من الصداع والدوخة

الشعور بجنون العظمة

الهلوسة

الغضب الشديد والحزن



االاستخدام المتكرر يمكن أن يسبب "فصام الأيس": والذي يمكن أن يستمر بضعة أيام، ما يسبب:

الأوهام والهلوسة بجنون العظمة الشديدة

سلوك غير عادي أو عدواني أو عنيف

الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة أو كمية قوية من الأيس معرضون لخطر الجرعة الزائدة، وتشمل علامات الجرعة الزائدة ما يلي:

خفقان القلب

ألم صدر

مشاكل في التنفس

النوبات

أن تكون مضطربًا ومرتبكًا للغاية

صداع مفاجئ وشديد

الجرعة الزائدة يمكن أن تؤدي إلى:

توقف القلب

فقدان الوعي

الموت