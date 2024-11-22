الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 8 ملايين جنيه فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، قدرت قيمتها المالية بـ 8 مليون جنيه، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخيرة غير المرخصة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم و ضبط ( عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية ) بدائرة القسم .. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (6 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 10 بنادق خرطوش – 5 طبنجات – 5 فرد خرطوش) ، وضبط ( عنصر إجرامى) بدائرة القسم .. وبحوزته مضبوطات أبرزها (90 كيلو جرام من مخدر الحشيش) وتقدر القيمة المالية للمخدر المضبوط بـ ( 8 مليون جنيه تقريباً).

وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية .



أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط (69) قضية متنوعة ، بإجمالى عدد (83) متهم.. وبحوزتهمكمية من مخدر الحشيش وزنت (77,620 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (12,150 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (11,675 كيلو جرام)، وكمية من مخدر القنب "هيدرو" وزنت (7,250 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش الصناعى وزنت ( 2,150 كيلو جرام).

ونجحت الجهود فى ضبط كمية من مخدر الإستروكس وزنت (200 جرام)، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت (30 جرام)، و عدد (4637) قرص مخدر، و (1800 قرص – 300 أمبول) مؤثرة.، و(150) قرص إكستاسى، وتنفيذ (36) حكم قضائى متنوع، كما تم ضبط (فرد محلى – 4 طلقات – 9 سيارات – 4 دراجات نارية – 30 قطعة سلاح أبيض - 6 ميزان حساس – 2 قطعة مشغولات ذهبية.