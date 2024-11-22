استشارات طبية.. كيفية التعامل مع قصر النظر عند الطفل

كتبت فاطمة ياسر

تشكو بعض الأمهات من إصابة أطفالهن بـ بقصر النظر، فى السطور التالية نقدم كل ما يتعلق بهذه المشكلة وطرق التعامل معها.

قصر النظر

أكد التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، أن قصر النظر، هو حالة تصيب العين، حيث يواجه الأشخاص صعوبة في رؤية الأشياء البعيدة عنهم، ويعد مشكلة بصرية متزايدة تؤثر عادةً على الأطفال الصغار في سن المدرسة، وغالبًا ما تكون بسبب عوامل نمط الحياة الحديثة والتأثيرات البيئية.

أسباب قصر النظر:

العوامل الوراثية: الأفراد الذين يعاني أحد والديهم أو كليهما من قصر النظر هم أكثر عرضة.

العمل لفترة طويلة : يمكن أن تؤثر الأنشطة مثل القراءة والكتابة أو قضاء وقت طويل أمام الشاشة على نمو مكونات مختلفة في العين مما يجعلها قصيرة النظر في سن النمو.

قلة التعرض للخارج: لقد ارتبط قضاء وقت غير كاف في الهواء الطلق ارتباطًا وثيقًا بظهور قصر النظر.

العوامل البيئية : يمكن أن تؤدي الإضاءة السيئة والوضعية غير المناسبة أثناء القيام بالمهام القريبة إلى تفاقم الحالة، كما يساهم قلة الوقت الذي يقضيه الشخص في ضوء النهار في تطور قصر النظر.

أعراض قصر النظر:

عدم وضوح الرؤية للأشياء البعيدة: صعوبة في رؤية الأشياء البعيدة بوضوح بينما تظل الرؤية القريبة غير متأثرة.

التحديق المتكرر: محاولة تحسين التركيز على الأشياء البعيدة عن طريق التحديق المتكرر بالعينين.

إجهاد العين أو التعب: مثل ألم في العينين، والصداع، والشعور العام بالتعب.

ضعف الأداء الأكاديمي عند الأطفال: قد تؤدي صعوبة رؤية السبورة السوداء أو البيضاء إلى انخفاض المشاركة في الفصل الدراسي.

ما هي الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها؟

الأنشطة الخارجية : شجع الأطفال والكبار على قضاء وقت في الخارج، حيث يساعد الضوء الطبيعي في الحفاظ على نمو العين بشكل صحي.

الممارسات المريحة : حافظ على مسافة ووضعية مناسبة أثناء استخدام الأجهزة الرقمية أو القراءة. وقد تبين أن تقليل الوقت الذي يقضيه الشخص في استخدام الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الألعاب إلى جانب تقييد القراءة المفرطة تعد تدخلات فعالة.

فحوصات العين الروتينية : يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر والتصحيح من خلال فحوصات العين المنتظمة على التخفيف من تطور المرض.

النظام الغذائي الصحي : يتضمن الأطعمة الغنية بفيتامينات A و C و E، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية، لدعم صحة العين.

وقدم التقرير بعض التمارين الخاصة بالعين التي يمكننا القيام بها في المنزل لتقليل مخاطر قصر النظر عند الأطفال، ومنها:

تحويل التركيز : تبديل التركيز بين جسم قريب وجسم بعيد لتعزيز المرونة.

تدوير العين : قم بتدوير عينيك بلطف في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة لاسترخاء عضلات العين.

ممارسة الرمش : قم بالرمش بشكل واعٍ أثناء استخدام الشاشة لمنع جفاف العينين.

تدليك راحة اليد : قم بتغطية عينيك المغلقتين بلطف باستخدام راحة اليد لاسترخاء عضلات العين.

وأخيرا أكد التقرير على ضرورة ارتداء الطفل نظارة طبية للحد من ضعف أكثر في صحة العين.

