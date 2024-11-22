استدعاء مجرى التحريات فى واقعة اتهام بائع بالشروع بقتل طالب

كتب كريم صبحى

قررت نيابة البساتين ، استدعاء ضابط التحريات فى واقعة اتهام بائع بالشروع فى قتل طالب فى مشاجرة أمام إحدى الكليات، لبيان ملابسات الواقعة.

نجحت الداخلية فى ضبط بائع لقيامه بالتعدى على طالب وإحداث إصابته بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب مقيم بمحافظة الجيزة، مصاب بطعنة نافذة بالبطن والصدر واشتباه نزيف بالبطن.

بالانتقال وسؤاله قرر بأنه حال تواجده أمام الجامعة محل دراسته بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الباعة الجائلين إثر ارتطامه به، قام على أثرها بائع آخر بالتدخل والتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه بائع متجول مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.