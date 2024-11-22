احذر من هذه المكملات الغذائية الثلاثة الشهيرة واعرف مخاطرها الصحية

كتبت فاطمة خليل

يعد الحفاظ على بشرة وشعر صحية أولوية لكثير من الناس، وأولئك الذين لا يتناولون نظامًا غذائيًا متوازنًا يحاولون موازنة أوجه القصور بمساعدة المكملات الغذائية ومع ذلك، وفقًا للخبراء فإن الإفراط في استخدام الفيتامينات المتعددة أو مكملات البشرة والشعر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، حتى أنه يسبب السرطان، بحسب موقع تايمز ناو.

المكملات الغذائية الشائعة التي يجب تجنبها

１- الفيتامينات الصمغية

على الرغم من أنها لذيذة للأكل، إلا أن الفيتامينات الصمغية التى تشبه نكهة الجيلي مليئة بالسكريات المضافة وقد لا تسرد محتوى المغذيات بدقة على ملصقاتها. وفقًا للدراسات، تحتوي الفيتامينات الصمغية المتعددة على ثلاثة أنواع مختلفة من السكريات المضافة مع 15 سعرة حرارية لكل حبة صمغية، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة مثل السمنة وأمراض القلب وتسوس الأسنان.

وفقًا لـ UCLA Health، من الأفضل التحقق أولاً من الملصق للتأكد من أن يحتوي على الكمية المناسبة من العناصر الغذائية وليس الكثير من السكر. أيضًا، فإن الإفراط في تناول الفيتامينات الصمغية هو طريقة سهلة لتجاوز كمية السكر اليومية الموصى بها والتسبب في مستويات سامة من الفيتامينات مثل A و D و E و K.

ومن الأفضل تناول الكبسولات والأقراص التقليدية للبالغين والسوائل .

٢-الفيتامينات المتعددة

يقول العديد من الخبراء إن الفيتامينات المتعددة لا يوجد دليل على أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السرطان أو الوفاة المبكرة.

تقول الدراسات أيضًا إن الفيتامينات المتعددة التي تحتوي على كميات عالية من الفيتامينات التي تذوب في الدهون يمكن أن تكون ضارة لأن الجسم يمكنه تخزينها لفترة طويلة. يمكن أن يؤدي تناول الكثير من فيتامين أ إلى:

الصداع

تلف الكبد

ضعف العظام

عيوب خلقية

زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة للمدخنين والمدخنين السابقين

٣-مكملات الجلد والشعر

تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بإعلانات عن مكملات الجلد والشعر الفاخرة، والتي يقال إنها تحول بشرتك وشعرك - مما يجعلك تبدو أصغر سنًا وتتمتع بشعر كثيف وقوي.

وفقًا للخبراء في بعض الحالات، تزيد المكملات من خطر الإصابة بالسرطان. تحتوي العديد من المكملات الغذائية التي يتم تسويقها على أنها مكملات للبشرة والشعر والأظافر على مستويات عالية من المغذيات الدقيقة إلى جانب كميات عالية للغاية من الفيتامينات A وB6 وB12 وE والسيلينيوم - والتي ارتبطت جميعها بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان في مجموعات مختلفة.

