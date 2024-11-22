أخبار × 24 ساعة.. البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

وزيرة التضامن تشهد احتفال المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف باليوم العالمي للطفل

وزيرة التضامن تستقبل حرم رئيس كولومبيا وتصطحبها لتفقد معرض الأسر المنتجة

وزير البترول يتقدم بالشكر والتقدير للمهندس أيمن عمارة لمجهوداته خلال فترة عمله

وزير الأوقاف يجتمع بمدير أوقاف دمياط فى إطار سياسة الانضباط الإدارى

وزير العمل يوجه بتطوير مكتب إمبابة والتعامل مع المواطنين بشكل كريم

وزير التعليم العالى: المستشفيات الجامعية شاركت بالمبادرات الصحية الرئاسية.. صور

الصحة: وصول عدد خدمات المبادرة الرئاسية "بداية" لـ114 مليون خدمة منذ انطلاقها

وزير العمل: صرف أجور نوفمبر لعمال النصر للمسبوكات من صندوق إعانات الطوارئ