اليوم السابع
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نيابة عن حرم السيد رئيس الجمهورية..

وزيرة التضامن تشهد احتفال المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف باليوم العالمي للطفل

الخميس، 21 نوفمبر 2024 09:15 م
وزيرة التضامن تشهد احتفال المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف باليوم العالمي للطفل وزيرة التضامن تشهد فعالية المجلس القومي للطفولة
كتب مدحت وهبة

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نيابة عن السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية " احنا المستقبل" والتي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية بالمتحف القومي للحضارة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولفيف من الشخصيات العامة.

وتضمن الاحتفال فيلماً تسجيليا عن فعاليات المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعروض للأطفال، وعرض عن حملة " اختلفنا مش بيفرقنا"، وهي أحدث حملات المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى تكريم الأطفال الفائزين في مسابقة " مصر في عيون أطفالها"، وسفراء المجلس القومي للطفولة والأمومة، ثم اختتم الحفل بعرض فني لكورال السلام.

 

جانب من حفل المجلس القومى للطفولة والأمومة
جانب من حفل المجلس القومى للطفولة والأمومة

 

الدكتور أسامة الأزهرى والدكتورة مايا مرسى
الدكتور أسامة الأزهرى والدكتورة مايا مرسى

 

الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الحفل
الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الحفل

 

حفل المجلس القومى للطفولة والأمومة
حفل المجلس القومى للطفولة والأمومة

 

وزيرة التضامن الاجتماعى مع طفلة
وزيرة التضامن الاجتماعى مع طفلة

 







وزيرة التضامن

السيدة انتصار السيسى

المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف

الاحتفال باليوم العالمي للطفل

احتفالية المجلس القومى للطفولة والأمومة



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