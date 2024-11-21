وزير البترول يتقدم بالشكر والتقدير للمهندس أيمن عمارة لمجهوداته خلال فترة عمله

كتبت -مروة الغول

يتقدم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بخالص الشكر والتقدير للمهندس أيمن محمود إبراهيم عمارة على ما بذله من جهد وعطاء طوال مدة عمله بقطاع البترول، وما قدمه من مثال يحتذى به في الإخلاص والتفاني بالعمل.

المهندس أيمن عمارة من مواليد 1963. حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الإسكندرية عام 1987، ودبلومة الدراسات العليا تخصص الهندسة الميكانيكية من وزارة التعليم العالي عام 2004، والتحق للعمل بقطاع البترول عام 1989.

شغل عمارة العديد من الوظائف بقطاع البترول وتدرج بالمناصب القيادية منها مدير عام مشروعات القطاع الاستثماري والمشترك بالهيئة المصرية العامة للبترول عام 2015، ثم مساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والمشروعات بالهيئة المصرية العامة للبترول عام 2016.

وفي عام 2019 تم تكليفه نائباً لرئيس الشركة للتخطيط والمشروعات وعضو مجلس الإدارة بشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، ثم نائبا ًللرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والمشروعات وعضو المجلس التنفيذي بالهيئة المصرية العامة للبترول بنهاية عام 2019، ثم مستشارًا لقطاع البترول للمشروعات عام 2023.