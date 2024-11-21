‫مركز المناخ: ارتفاع درجات الحرارة اعتباراً من اليوم حتى السبت المقبل

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن هناك ارتفاع فى الحرارة من اليوم الخميس ويستمر حتى يوم السبت ثم انخفاض حاد بداية من الأحد.

ويمكن تلخيص مظاهر التغيرات فى الخريف الحالى كالتالى:-

1- معدلات وتوقيتات الأمطار مختلف عما سبق من مواسم، وما يتبعها من غطاء سحب مستمر يحجب الإضاءة لفترة وهى لها تأثير كبير على سرولة الزرع وقد يكون له تأثير سلبى على مناطق الشمال التى تستخدم الطاقة الشمسية فى الرى.

2- انخفاض الحرارة الكبير والمتسارع أعمق وبمعدلات أكبر من السابق والتأثير الكبير على معدلات الامتصاص السلبية وبطيء حركة عناصر هامة الفترة مثل ( الكالسيوم والفسفور والماغنسيوم).

3- تذبذبات الحرارة العالية ( الفرق بين الليل والنهار والفرق بين الأيام ) وهى لها تأثيرات فسيولوجية كبيرة.

4- زيادة واضحة فى قوة وطول فترة نشاط الرياح وهى لها تأثير كبير على معدلات البخر نتح وتأثير ميكانيكى على تحريك وازعاج النباتات كتير وهى ظروف إيجابية لانتشار التربس على كل الزراعات والحلم الدودى على الفلفل والبطاطس لانه بينتقل بالاحتكاك بين العرش ويجب محاصرتهم فوراً.

5- الزيادة الكبيرة فى الرطوبة النسبية "الشبورة المائية صباحاً" والرطوبة الحرة "الأمطار والندى" وهى ظروف مثلى لإزعاج الامراض المحبة للبرودة الرطبة.

6- معظم المحاصيل المنزرعة حالياً تأخر ميعاد زراعتها من أسبوعين إلى 3 بسبب حر الصيف المتأخر وبالتالى هى فى مرحلة هامة جداً وحرجة جداً لبناء مجموع خضرى قوى قبل دخول الشتاء وانخفاض الحرارة والاتجاه إلى التزهير خاصة البسلة والفراولة والطماطم والفلفل، أو الصب "بطاطس وبصل مقور وبنجر وبطاطا.