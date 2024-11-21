وزير العمل يُعلن عن فرص عمل جديدة للشباب على 3 مهن للعمل بالإمارات

كتبت آية دعبس

دعا وزير العمل محمد جبران ، اليوم الخميس، الشباب الراغب في العمل بالخارج ، بالتقديم على المهن الجديدة المطلوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت "الوزارة" اليوم عن فتح باب التقديم على فرص عمل للشباب المصري، بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وفرّها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز رئيس المكتب ،وذلك للعمل في التخصصات التالية : 3 مُشرف عمال، و 30 حداد مسلح ، و 30 نجار مسلح.

ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 سنة ،وسن مُشرف العمال حتى 48 سنة، وسيتم إجراء اختبار لتحديد مستوي المهارة على الحرف المطلوبة بمقر الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

وجاء في بيان رسمي أن الراتب يبدأ من 1400 إلى 1800 درهم إماراتى لمهنة حداد ونجار مسلح، ومن 3500 إلى 4000 درهم لمهنة مُشرف العمال حسب الخبرة، وأن وقت العمل 8 ساعات يومياً، وساعات إضافية طبقاً للإنتاجية ، مع توفير مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل ، وتأمين طبى، وأن مُدة العقد سنتين ..وأن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتوفير ومتابعة فرص العمل للشباب بالخارج وتصدير عمالة ماهرة ومُدربة ومؤهلة للعمل، طبقاً لاحتياجات سوق العمل الخارجى، من خلال عمليات الاختبارات والتوعية التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجانب الخارجي، والتى تهدف إلى الحفاظ على حقوق العامل وإستدامته في العمل ..

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل،أن التقديم على فرص عمل الإمارات مجاني، وبدون أي رسوم ، أو وسطاء ،وأنه لمدة 7 أيام، تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر 2024 ، وحتى الخميس الموافق 28 من نفس الشهر، من الساعة الثامنة صباحًا ،وحتى الثالثة عصرًا..ويتم التقديم للحصول على تلك الفرص يدوياً ، بـ الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة" ، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، لتحديد مواعيد الاختبارات.

يُشار هنا إلى أن الأوراق المطلوبة هي : صورة من جواز سفر ساري ، وصور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.