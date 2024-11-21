منظمة "99" الدولية بقيادة طيار دينا داوود تطلق مبادرة توعية بصناعة الطيران لطالبات الأسمرات

كتبت رحاب نبيل

أطلقت الكابتن طيار دينا داوود نائب رئيس القسم الأفريقي لمنظمة التسعة و تسعون الدولية لقائدات الطائرات، مبادرة تثقيف و توعية الفتيات بصناعة الطيران، حيث تم تنظيم زيارة لطالبات مدينة الأسمرات بالتعاون بين الشركة الوطنية مصر للطيران والقسم الافريقي منظمة التسعة وتسعون، واتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA).

وقالت الكابتن طيار دينا داود في تصريحات لليوم السابع، أنها أطلقت تلك المبادرة لطلاب مدينة الأسمرات من أجل التوعية بمجال صناعة الطيران بداية من متحف مصر للطيران ومنطقة المحركات و أكاديمية مصر للطيران، وتم الاستعداد لتنظيم الزيارة بعد لقاء الكابتن سامح حفنى وزير الطيران المدني و تلقى الدعم و التشجيع الكامل منه بالموافقة و الترحيب و تسهيل جميع الاجراءات مع شركة مصر للطيران.

واستقبل الطالبات و الوفد المصاحب من الافرا و منظمة التسعة و تسعون، كبار المسؤولين من مصر للطيران، حيث تم شرح تاريخ الطيران المدنى و مصر للطيران للطالبات بمتحف مصر للطيران، و قام المهندس يحى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة بالترحيب بالوفد فى شركتهم الوطنية.

وتوجه الوفد لمركز صيانة محركات الطائرات و قامت مهندسات مصر للطيران بالشرح الوافى للطالبات بكيفية عمل و صيانة المحركات و كيفية تحليق الطائرات، و تلقوا أسئلة عديدة و استفسارات من الطالبات و الإجابة عليها.

و بعد ذلك توجه الوفد إلى أكاديمية مصر للطيران للتدريب، و استقبلهم كابتن وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب والتقاط صورة جماعية و إلقاء كلمة ترحيب بهم، و تم عمل مجموعات للطالبات و التوجه اللى اجهزة محاكات الطائرات التمثيلى و التعرف و العمل عليها وأيضا تدريبات اطقم الضيافة و المحافظة على المظهر اللائق و أيضا تلقوا محاضرة عن الإسعافات الأولية و إجراءات الأمان و الطوارئ على يد مدربين من شركة مصر للطيران.

و كانت منظمة التسعة و تسعون قد قامت بمثل هذه الجولات فى عدة دول افريقية آخرها كانت دولة جنوب افريقيا و تتوسع المنظمة فى انشطتها بالتعاون مع الافرا و شركات الطيران العالمية.



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