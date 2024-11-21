مديرية أمن الجيزة تعلن فوز 2389 بقرعة الحج بينهم 24 كبار سن

كتب بهجت أبو ضيف - مرام محمد

نظمت مديرية أمن الجيزة، قرعة الحج العلانية لعلم 2025، بقيادة اللواء سامح الحميلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وبحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية.

وتم إجراء القرعة باستخدام المنظومة الإلكترونية، دون تدخل بشري بمديرية أمن الجيزة، وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل.

وكشف اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أن نصيب محافظة الجيزة من الحج لهذا العام هو 2389 شخصاً منهم 24 لكبار السن بنسبة 1%.

موضحاً أن وزارة الداخلية تبذل قصارى جهودها فى العمل على تقديم كافة وسائل الدعم وسبل الراحة للمواطنين المقبلين على أداء فريضة الحج بدءاً من الاعلان عن القرعة وإجراءاتها مروراً بمغادرة الفائزين أرض الوطن لتأدية مناسك الحج والعمل على تقديم أفضل الخدمات للحجاج حتى عودتهم لأرض الوطن بسلام.



اعلان قرعة الحج بالجيزة



جانب من قرعة الحج

اللواء سامح الحميلى مدير أمن الجيزة ومحافظ الجيزة امن الجيزة