بعد إعلان أسمائهم.. اعرف التطعيمات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج

كتب محمود عبد الراضى

بعد إعلان أسماء الفائزين بحج القرعة بمديريات أمن القاهرة ومطروح والشرقية، تشترط وزارة الداخلية على الفائزين إكتمال التطعيمات المطلوبة من كافة الحجاج الفائزين والمقررة من وزارة الصحة والسكان المصرية تنسيقاً مع الجانب السعودى تطعيم "الإلتهاب السحائى" بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (5) سنوات – بالإضافة إلى التطعيم ضد "فيروس كورونا" ( كوفيد - 19) المُحدثة والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية المُحدثة لموسم 2025.

ويُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض " إن وجد " ويحظر سفر الفئات التالية لـ أداء مناسك الحج لعام 1446هـ / 2025 م حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وهم (مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى - مرضى تَليف الرئة - حالات السمنة المفرطة المرضية - الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض "القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدى، مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائى، الأمراض المُعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة فى الحشود البشرية مثل (السل الرئوى المفتوح) - السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة - الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المُعتمدة ، الأطفال دون 12 سنة "وفى حالة حدوث أى متغير فى الإشتراطات العمرية من الجانب السعودى سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها .



