اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 نوفمبر 2024 01:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

بعد إعلان الأسماء الفائزة.. اعرف الفئات الممنوعة من السفر لحج القرعة

الخميس، 21 نوفمبر 2024 01:21 م
بعد إعلان الأسماء الفائزة.. اعرف الفئات الممنوعة من السفر لحج القرعة الكعبة المشرفة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الداخلية أسماء الفائزين بـ حج القرعة بمديريات أمن القاهرة والشرقية ومطروح، تمهيدا للإعلان عن أسماء الفائزين بباقي مديريات الأمن.

ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لعام 1446هـ / 2025 م حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية ، وهم: (مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى - مرضى تَليف  الرئة - حالات السمنة المفرطة المرضية - الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض "القلب , الأوعية الدموية, التليف الكبدى, مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائى ، الأمراض المُعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة فى الحشود البشرية مثل (السل الرئوى المفتوح) - السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة - الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المُعتمدة ، الأطفال دون 12 سنة.

 







حج

حجاج

الحج

السفر للحج

الداخلية

اخبار الحجاج

الممنوعين من السفر للحج

قرعة الحج

قرعة الحج 2025

قرعة الحج مصر

قرعة الحج 2024

موعد قرعة الحج

التسجيل في قرعة الحج

بوابة الحج المصرية

رابط التسجيل في قرعة الحج 2025

البوابة المصرية الموحدة للحج

تسجيل قرعة الحج 2025

رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية

تقديم قرعة الحج 2024

ميعاد قرعة الحج

تسجيل في قرعة الحج 2025

بوابة الحج المصرية

وزارة الداخلية المصرية

وزارة الداخلية

موعد التقديم لقرعة الحج

طلبات حج القرعة

حج 2025

موعد الحج

الحج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة