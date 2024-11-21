بعد إعلان الأسماء الفائزة.. اعرف الفئات الممنوعة من السفر لحج القرعة

كتب محمود عبد الراضي

أعلنت وزارة الداخلية أسماء الفائزين بـ حج القرعة بمديريات أمن القاهرة والشرقية ومطروح، تمهيدا للإعلان عن أسماء الفائزين بباقي مديريات الأمن.

ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لعام 1446هـ / 2025 م حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية ، وهم: (مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى - مرضى تَليف الرئة - حالات السمنة المفرطة المرضية - الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض "القلب , الأوعية الدموية, التليف الكبدى, مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائى ، الأمراض المُعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة فى الحشود البشرية مثل (السل الرئوى المفتوح) - السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة - الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المُعتمدة ، الأطفال دون 12 سنة.