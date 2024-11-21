لهذه الأسباب لا تهمل علاج مرض السكري.. اعرف أهمية فحص العين

كتبت فاطمة خليل

إن إعطاء الأولوية لصحة العين من خلال الفحوصات الدورية وخفض نسبة السكر في الدم أمر بالغ الأهمية للأشخاص المصابين بمرض السكري للتخفيف من خطر حدوث مضاعفات خطيرة في العين، بحسب موقع "تايمز ناو".ويؤثر مرض السكري على ما يقرب من 29.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، مع حدوث اعتلال الشبكية السكري بنسبة 27٪.

مضاعفات مرض السكري في العين



قالت الدكتورة روشني موهان، استشارية طب العيون في مستشفى الدكتور أجراوال للعيون بالهند: "يمكن أن يسبب مرض السكري مجموعة من المضاعفات في العين، ومن بين هذه المضاعفات، فإن التطور المبكر والتقدم في إعتام عدسة العين (32٪) أمر شائع وغالبًا ما يتطلب جراحة إعتام عدسة العين وزرع عدسة داخل العين".

من المضاعفات الأقل شيوعًا ولكنها مهمة هي قرح القرنية غير القابلة للشفاء (1.068٪)، والتي قد تتطلب علاجات موضعية مطولة، وفي الحالات الشديدة، عملية زراعة القرنية.

وعلى الرغم من الزيارات المنتظمة للطبيب، يفتقر العديد من مرضى السكري إلى الوعي بأهمية الفحوصات الروتينية للعين، حتى في غياب الأعراض.

أوضحت الدكتور موهان، "اعتلال الشبكية السكري هو أحد الأسباب الرئيسية للعمى، وخاصة عندما يتعايش مرض السكري مع حالات مثل ارتفاع ضغط الدم وفرط دهون الدم والأمراض المصاحبة الأخرى التي تسرع من تطور اعتلال الشبكية".

اعتلال الشبكية السكري والوذمة البقعية

السبب الرئيسي لضعف البصر لدى مرضى السكري هو الوذمة البقعية.

غالبًا ما يبلغ المرضى عن عدم وضوح الرؤية وصعوبة في أداء المهام القريبة، يمكن أن يؤدي العلاج في الوقت المناسب بالحقن داخل الجسم الزجاجي للعين إلى استعادة الرؤية بشكل كبير.

يتم تصنيف اعتلال الشبكية السكري إلى عدة مراحل: خفيفة، ومتوسطة، وشديدة، وتكاثرية.

أوضحت الدكتور موهان، "إن مفتاح علاج اعتلال الشبكية السكري هو الحفاظ على السيطرة على نسبة السكر في الدم. تعد مدة الإصابة بمرض السكري وعدم كفاية السيطرة على نسبة السكر في الدم من العوامل الأساسية التي تساهم في تطور اعتلال الشبكية.

في المراحل الخفيفة إلى الشديدة، يركز العلاج على السيطرة الصارمة على نسبة السكر في الدم ومواعيد المتابعة المستمرة، المصممة خصيصًا لمرحلة ووجود الوذمة البقعية.

المراحل المتقدمة والمضاعفات التي تهدد الرؤية

قالت الدكتور موهان: "في حالات اعتلال الشبكية السكري التكاثري، تشمل خيارات العلاج التخثر الضوئي بالليزر والحقن داخل الجسم الزجاجي". إذا تُرك اعتلال الشبكية السكري التكاثري دون علاج، فقد يؤدي إلى مضاعفات مثل زيادة ضغط العين واحمرارها ودموعها، مما يؤدي في النهاية إلى الجلوكوما الوعائية الجديدة (NVG)، وهي حالة مؤلمة يمكن أن تؤدي إلى العمى غير القابل للإصلاح.

وأضافت: "إن علاج الجلوكوما يتطلب التخثر الضوئي الشامل للشبكية بالليزر، والأدوية المضادة للجلوكوما، وعلاج ضغط العين الشاملة".

يمكن أن يؤدي اعتلال الشبكية التكاثري أيضًا إلى نزيف زجاجي، يظهر على شكل عوامات.

التدخل المبكر بالعلاج بالليزر أمر بالغ الأهمية، في حين قد تتطلب الحالات المتقدمة جراحة استئصال الزجاجية.

تشير الدكتورة موهان إلى أنه "إذا تشكلت أغشية داخل العين (انفصال الشبكية)، فسوف يلاحظ المرضى انخفاضًا ملحوظًا في الرؤية، مما يستلزم الإزالة الجراحية لهذه الأغشية".

أهمية الكشف المبكر والرعاية الوقائية

تقول الدكتورة موهان: "الهدف الأساسي من العلاج هو منع ظهور وتطور اعتلال الشبكية السكري".

تعتبر الفحوصات السنوية أو نصف السنوية المنتظمة ضرورية للكشف المبكر، مما يقلل بشكل كبير من عبء المرض.