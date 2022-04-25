كل ما تريد معرفته عن أسباب إعتام عدسة العين وطرق العلاج

كتبت - ميرفت رشاد

عدسة العين عبارة عن هيكل ثنائي الوجه، وعادة ما يكون شفافًا خلف حدقة العين، يقوم بتركيز أشعة الضوء على الصور الموجودة على شبكية العين ، وهي البطانة الحساسة للضوء الموجودة في مؤخرة العين، إعتام عدسة العين هو عتامة أو ضبابية في العدسة، قد تتسبب الشيخوخة والعوامل الأخرى في تدهور البروتينات في العدسة، يمكن أن يتسبب إعتام عدسة العين المتقدم في الإصابة بالعمى ، ولكن يمكن علاجها بنجاح بالجراحة، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

س: ما هي أسباب إعتام عدسة العين؟

على الرغم من أن التغيرات المرتبطة بالعمر هي السبب الرئيسي لتكوين إعتام عدسة العين، إلا أنها يمكن أن تتأثر بعوامل أخرى، وتشمل هذه الجذور الحرة ، والأشعة فوق البنفسجية ، والتدخين ، والمنشطات ، يمكن أيضًا أن تساهم الاضطرابات الطبية مثل مرض السكري وبعض حالات التمثيل الغذائي في تكوينها.

يمكن أن تسبب الإصابة الجسدية للعين (مثل ضربة قوية أو قطع أو ثقب) أو الحرارة الشديدة أو البرودة أو الحروق الكيميائية أو العلاج الإشعاعي إعتام عدسة العين، نادرًا ما يولد الطفل مصابًا بإعتام عدسة العين الخلقي ، عادةً بسبب عدوى أثناء الحمل أو اضطراب وراثي، كلما اقترب الناس من خط الاستواء زادت فرصة الإصابة بإعتام عدسة العين.

س: ما هي أعراض الإصابة بإعتام عدسة العين؟

تتنوع أعراض إعتام عدسة العين لأنها تتشكل بطرق مختلفة في معظم المرضى ، تكون الأعراض الأولية لإعتام عدسة العين هي رؤية ضبابية تدريجيًا ، أو ازدواجية في الرؤية ، أو كليهما قد تبدأ الأشياء في الظهور باللون الأصفر ، أو الضبابية ، أو المشوهة.

قد يعاني الناس من قصر نظر متزايد مما يحتاج إلى تغيير متكرر للنظارات، قد يجد البعض الآخر أنهم بحاجة إلى مزيد من الضوء للرؤية بوضوح، يمكن أن يسبب إعتام عدسة العين اضطرابات بصرية أخرى - انخفاض حيوية اللون وصعوبة في القراءة وهالات ملونة حول الأضواء.

من المرجح أن يعاني الأشخاص المصابون بإعتام عدسة العين المنتشر في الجدران الخلفية لعدساتهم من الوهج ، لأن إعتام عدسة العين يؤدي إلى تشتت الضوء في مراحل لاحقة ، يؤدي ضعف البصر إلى العمى.

س: ما هي عوامل الخطر؟

تعد جراحة الساد الحديثة من أكثر العمليات الجراحية أمانًا ، فإن بعض المضاعفات الطفيفة التي يمكن أن تحدث تشمل تدليًا طفيفًا في الجفن ، أو تورمًا حول العين ، أو ضبابًا في القرنية ، أو انعكاسات أو تشوهًا طفيفًا من العدسة المزروعة ، والتي عادة ما تكون مؤقتة.

تشمل المضاعفات الخطيرة المحتملة الالتهاب الشديد ، والزرق (ارتفاع ضغط العين الداخلي) ، وانزياح العدسة المزروعة ، والنزيف ، وانفصال الشبكية ، والعدوى، قد تؤدي بعض هذه المضاعفات الخطيرة النادرة إلى ضعف الرؤية عما قبل الجراحة أو حتى العمى في العين التي خضعت لعملية جراحية.

س: كيف يتم التشخيص؟

سيقوم الطبيب بفحص الرؤية وفحص العدسة بحثًا عن أي علامات لإعتام عدسة العين، إذا كان المريض يعاني من إعاقة بصرية كبيرة ، فسوف ينصح الجراح بإجراء الجراحة في هذه الحالة ، يتم إجراء اختبار الموجات فوق الصوتية غير المؤلم لقياس طول العين وتحديد قوة العدسة البديلة المراد زراعتها أثناء الجراحة.

س: ما هو علاج إعتام عدسة العين؟

يمكن السيطرة على إعتام عدسة العين المبكر، إذا أدى إلى قصر النظر، عن طريق وصف نظارات أو عدسات لاصقة أقوى، لا يوجد علاج طبي يمكنه منع أو عكس تطور إعتام عدسة العين بمجرد ظهور إعتام عدسة العين ، تظل الإزالة الجراحية هي العلاج الوحيد.

س: ما هي طرق الوقاية؟



لا يمكن منع إعتام عدسة العين الذي يحدث بسبب عملية الشيخوخة حيث لا يمكن منع عملية الشيخوخة نفسها، استخدام العيون للقراءة والأنشطة المماثلة لا علاقة له بتكوين إعتام عدسة العين، تجنب استخدام العين لن يمنع إعتام عدسة العين، حتى تاريخه وفقًا لجميع الأبحاث الطبية، لا يوجد دواء للوقاية من إعتام عدسة العين أو علاجه، العلاج الوحيد المعروف لإعتام عدسة العين هو الجراحة.