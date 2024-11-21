رحلة اللاعب أيمن أشرف من أرض الملعب لاتهامه بتبديد شيك وحبسه 3 سنوات

كتب – أحمد عبد الهادى

تحولت حياة اللاعب المعروف أيمن أشرف، من حياة لاعب متميز كان يمتع جمهوره في المدرجات، للاعب يشاهده رواد المحاكم، فأصبح يتردد على المحاكم، بسبب قضية الشيك المبدد المقامة ضده، فقررت محكمة جنح مستأنف الوايلي أمس الاربعاء تأجيل جلسة الاستئناف على حكم حبسه بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد شيكات، لـ 11 ديسمبر لتقديم أصل الشيك.

أيمن أشرف يشرح تفاصيل الواقعة على منصات التواصل:

فوجئ اللاعب أيمن أشرف، بانتشار أنباء بصدور حكم قضائي ضده بالحبس 3 سنوات غيابيا، فعلق على ذلك عبر صفحات السوشيال ميديا قائلا:



"طبعا أنا تفاجأت بالخبر المنشور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.. وبالوصول إلى حقائق الأمر تبين أن وراء ما تم نشره أو تم تلفيقه من اتهام باطل مزور لا أعلم به هو شخص يدعى "ا.س"، توغل وسط المجتمع الرياضي بحجة إنتاج البرامج وإقامة شركات وهمية مع بعض اللاعبين مستغل تواجده وصوره مع لاعبين كبار وفنانين ورجال أعمال.. فى بالتالي يحصل على الثقة ومن هنا تبدأ أفكاره الشيطانية في النصب والتحصل على الأموال وللأسف تم النصب عليا منه في مبلغ مالي وعندما علمت وأيقنت حقيقة أمره، قمت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وصدر لي حكم قضائي رسمي في الجنحة رقم 3743 لسنة 2022 محكمة السادس من أكتوبر بالسجن ضده ثلاث سنوات وقام بعمل معارضة واستئناف ولم يحضر وأصبح هارب من العدالة".

تصريحات محامي اللاعب أيمن أشرف:

قال محامي أشرف أن الحكم الصادر ضد موكله هو حكم غيابي، بإيصال مزور من أحد الأشخاص، تخصص في ابتزاز اللاعبين، ورجال الأعمال، وتابع أن اللاعب فوجئ بنشر خبر عن صدور حكم قضائي ضده بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد شيكات، وبالاستعلام عن الحكم تبين صدوره بالفعل في حق اللاعب منذ العام الماضي، وأن مقدم الإيصال المزور، أحضر سيدة من أسوان قدمت بلاغا ضد اللاعب بتبديد شيك.

حكم حبس أيمن أشرف:

قررت المحكمة جنح الويلي، حبس أيمن أشرف 3 سنوات غيابيًا، في قضية تبديد شيكات تحمل رقم 1510 لسنة 2023، حيث بدد المبالغ المالية وصفًا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ شخص، وتم تسليمها له على سبيل الأمانة.

معارضة أيمن أشرف على الحكم

وتقدم أيمن أشرف بمعارضة على الحكم الغيابى فقررت محكمة جنح مستأنف الوايلي أمس الاربعاء تأجيل جلسة الاستئناف لـ 11 ديسمبر لتقديم أصل الشيك.