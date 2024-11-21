اليوم السابع
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جامعة قناة السويس تكلف الدكتور إبراهيم مجدى بالإشراف على المدن الجامعية

الخميس، 21 نوفمبر 2024 08:49 م
جامعة قناة السويس تكلف الدكتور إبراهيم مجدى بالإشراف على المدن الجامعية رئيس جامعة قناة السويس يُكلف الدكتور إبراهيم مجدي مشرف عام على المدن الجامعية
كتب:محمد صبحى

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أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ـ اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر - قراراً بتكليف الدكتور إبراهيم مجدي محمد حجاب الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري بالعمل مشرف عام على المدن الجامعية والتغذية بجامعة قناة السويس.

هذا وقد استقبل رئيس الجامعة، الدكتور إبراهيم مجدي لتسليمه القرار متمنياً له التوفيق والسداد.

وشهد مراسم تسليم القرار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

هذا ووجه الدكتور ناصر مندور التهنئة للدكتور إبراهيم مجدي ، مؤكداً على ضرورة متابعة الطلاب واحتياجاتهم في إقامتهم بالمدن، و مراقبة التغذية والمطاعم داخل المدن الجامعية بكل دقة ، مشيراً إلى أن الهدف الأول والأخير هو سلامة الطلاب وتقديم خدمات عالية الجودة داخل المدن الجامعية.
 







جامعة قناة السويس

المدن الجامعية

رئيس جامعة قناة السويس

وزارة التعليم العالي



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