تعرف على خطوات العلاج من الإدمان مجانًا وفى سرية تامة

كتب مدحت وهبة

يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية عن طريق الاتصال برقم الخط الساخن "16023"، للصندوق حيث يجرى توفير الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن من خلال الخطوات التالية .

يتصل الشخص المدمن أو أحد أفراد أسرته على الخط الساخن رقم "16023"، لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 الساعة.

يقوم بالرد فريق متخصص على المكالمات الواردة

تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج بالمجان وسرية تامة.

يوفر الصندوق خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

تتضمن خدمات العلاج الدعم النفسى وخدمات طبية، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الوقاية من الانتكاسة وبرامج التمكين الاقتصادى للمتعافين

يتم تحويل المرضى إلى المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن

توفير 33 مركزا علاجيا متخصصا فى 19 محافظة حتى الآن

توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.