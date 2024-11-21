اليوم السابع
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انطلاق قطارات الشباب لزيارة المعالم السياحية غدا

الخميس، 21 نوفمبر 2024 07:00 ص
انطلاق قطارات الشباب لزيارة المعالم السياحية غدا قطارات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تشغل الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، أولى رحلات قطار الشباب مساء غد الجمعة، ضمن برنامج ( اعرف بلدك ) لتنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك خلال الفترة من 22/11/2024 حتى 27/2/2025 بمعدل قطارين أسبوعياً فى الاتجاهين.

ويقوم القطار من القاهرة يوم الجمعة من كل أسبوع فى رحلة الذهاب على أن يعود من أسوان يوم الخميس فى رحلة العودة خلال تلك الفترة.
     
وأكدت الهيئة أن القطار يتكون من 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه بإجمالي 516 راكبا لكل رحلة، حيث يبلغ إجمالى عدد الرحلات 28 رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي 14448 راكبا، على أن يقوم القطار من القاهرة مساء الجمعة الساعة 5,00 مساء والعودة من أسوان مساء الخميس الساعة 8,00 مساء أسبوعياً ويقف بمحطات ( صعيد مصر - الجيزة - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) طبقاً للجدول المرفق.

قطار 1943
قطار 1943
قطار 1942
قطار 1942

 







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