اليوم السابع
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هيئة الدواء: نزلات البرد والزكام سببها فيروسى والمضاد الحيوى لا يعالجها

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 10:18 ص
هيئة الدواء: نزلات البرد والزكام سببها فيروسى والمضاد الحيوى لا يعالجها هيئة الدواء
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء إنه في معظم الأحيان، نزلات البرد والزكام سببها فيروسات، والمضاد الحيوي ليس له أى تأثير عليها.

ونصحت هيئة الدواء المواطنين بالآتى:-

• استخدم المضاد الحيوى فقط، عندما يكون ضرورى ووفقا لتعليمات الطبيب .
• لابد أن يكون المضاد الحيوى بوصفة من الطبيب اللي يحدد العلاج المناسب للحالة.
- الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يساعد في ظهور جراثيم مقاومة، وهو ما بجعلنا نواجه صعوبة في العلاج بعدين.

ويحتفل العالم بالأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، وذلك، لرفع الوعي بأهمية الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية لحماية صحتنا وصحة الأجيال القادمة.

 







هيئة الدواء

المضادات الحيوية

الاسبوع العالمى للتوعية بالمضادات الحيوية

الاطباء

نزلات البرد

الفيروسات



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