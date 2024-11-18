الصحة العالمية تطلق الأسبوع العالمى لمقاومة مضادات الميكروبات

كتبت أمل علام

أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأسبوع العالمى لمقاومة مضادات الميكروبات، والذى يبدأ اليوم الموافق 18 إلى 24 نوفمبر.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، يؤدي الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وإساءة استخدامها إلى صعوبة أو استحالة علاج حالات العدوى بين الناس والحيوانات باستخدام الأدوية المنقذة للحياة، مما يزيد من خطر انتشار المرض والإصابة بالاعتلال الوخيم والوفاة.

ويحدث ذلك عندما تقاوم الكائنات الدقيقة مضادات الميكروبات المخصصة لعلاجها، وهذا ما يطلق عليه مقاومة مضادات الميكروبات.

واستخدام مضادات الميكروبات عند الضرورة فقط وبناء على وصفة طبية من أخصائي الرعاية الصحية هو أفضل دفاع يمكن أن نستخدمه ضد مقاومة مضادات الميكروبات التي تمثل أحد أكبر 10 تهديدات للصحة العامة العالمية.



اطلاق الاسبوع العالمى لمقاومة مضاداتالميكروبات