اليوم السابع
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هيئة الدواء تحذر من الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد.. تفاصيل

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 09:58 ص
هيئة الدواء تحذر من الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد.. تفاصيل هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام ما يسمى شعبياً «حقنة البرد»، أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، والتي تكون خليطاً من: المضاد الحيوي، والكورتيزون، ومسكن الألم.  ​

وقالت هيئة الدواء المصرية الهيئة إن علاج نزلات البرد يعتمد على بعض الأدوية التي تساعدك على تخفيف شدة الأعراض، بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي المختص.  ​

وأوضحت أن الاستخدام الأمثل للأدوية يجب أن يكون وفقا للحالة الصحية لكل شخص على حدى، ونبهت هيئة الدواء المصرية إلي خطورة  الإفراط فى استخدام الكورتيزون؛ حيث أنه يسبب ضعفاً في المناعة، ويؤثر بشكل مضر على مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم.  ​

وتابعت ​: المضاد الحيوي بشكل عام لا يعالج نزلات البرد؛ لأنها عدوى فيروسية، وإنما يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، فضلا عن أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوماً لها على المدى البعيد.  ​

واستكملت : الاستخدام الزائد لمسكنات الآلام وخافض الحرارة؛ يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو، والإفراط في استخدامه يسبب قرحة في المعدة، واختلال في وظائف الكلى.  ​

 







هيئة الدواء

نزلات البرد

حقنة البرد

حقنة الخلطة السحرية

الانفلونزا

الانفلونزا الموسمية

قرحة المعدة

المضادات الحيوية

المسكنات

الكورتيزون



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