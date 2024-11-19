مضادات طبيعية.. أطعمه غنية بالتربتوفان والسيرتونين تقاوم الاكتئاب

لكي تقاوم المشاعر السلبية خاصة لمن يعانون من الاكتئاب الموسمي أو المشاعر الاكتئابية مع بداية فصل الشتاء، فعليك الاستعانة بكل ما يمكن أن يسعدك حتى وإن كان الطعام، فمضادات الاكتئاب والأدوية وحدها لا يمكنها أن تشعرك بالسعادة، فلابد لك من ممارسات صحية وأطعمة مفيدة ونظام حياتي يقلل فرص قلقك واكتئابك العام هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.
تابع التقرير أن هناك الكثير من التقنيات التي يمكن من خلالها التخلص من حالة الكآبة الموسمية التي قد تصيبك بين الحين والآخر ومع تغير المواسم، ولعل من أهم النصائح هي ممارستك للرياضة المنتظمة كذلك الإلتزام بنظام غذائي صحي كذلك الاهتمام باستشارة مختص إذا كنت تعاني من الاكتئاب الذي يعرقل حياتك، ويلعب الغذاء دورًا مهما في هذه الحالة وهذه مجموعة من الأطعمة التي تعزز من نسب السيروتونين والتربتوفان، ما يعزز من مشاعر السعادة والرضا:
- الفول السوداني تلك المكسرات الصحية التي تحتوي على الدهون الصحية التي تعزز صح ضد الدماغ.
- الأسماك بأنواعها خاصة الدهنية تعزز من صحة الدماغ لاحتوائها على الأوميجا 3.
- الدواجن بأنواعها فاللحوم البيضاء صحية ومفيدة.
- البروكلي الأخضر الداكن أحد أهم الخيارات الصحية التي تعزز من السلامة النفسية والعقلية والمعوية كذلك.
- منتجات الألبان بأنواعها يمكنها أن تعزز من راحة أمعائك وراحة دماغك أيضًا لأنها مفيدة وتحتوي على ما يعزز من الصحة العقلية.
- البيض يمكن أن يعد بروتينات صحيًا وأيضًا محسنًا لنسبة التربتوفان هذا الحمض المهم للشعور بالهدوء والسعادة.
- البذور بأنواعها ومن أهمها بذور عباد الشمس وبذور اليقطين وكذلك بذور السمسم الصحية.
- الخضراوات بأنواعها خاصة الورقية الداكنة منها مثل الخس والبقدونس وغيرها فهي ترتب جسمك الترطيب الأمثل وتشعرك بالسعادة وتعزز من إفراز حمض التربتوفان الصحي والمفيد.
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