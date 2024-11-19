مضادات طبيعية.. أطعمه غنية بالتربتوفان والسيرتونين تقاوم الاكتئاب

كتبت مروة محمود الياس

لكي تقاوم المشاعر السلبية خاصة لمن يعانون من الاكتئاب الموسمي أو المشاعر الاكتئابية مع بداية فصل الشتاء، فعليك الاستعانة بكل ما يمكن أن يسعدك حتى وإن كان الطعام، فمضادات الاكتئاب والأدوية وحدها لا يمكنها أن تشعرك بالسعادة، فلابد لك من ممارسات صحية وأطعمة مفيدة ونظام حياتي يقلل فرص قلقك واكتئابك العام هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

تابع التقرير أن هناك الكثير من التقنيات التي يمكن من خلالها التخلص من حالة الكآبة الموسمية التي قد تصيبك بين الحين والآخر ومع تغير المواسم، ولعل من أهم النصائح هي ممارستك للرياضة المنتظمة كذلك الإلتزام بنظام غذائي صحي كذلك الاهتمام باستشارة مختص إذا كنت تعاني من الاكتئاب الذي يعرقل حياتك، ويلعب الغذاء دورًا مهما في هذه الحالة وهذه مجموعة من الأطعمة التي تعزز من نسب السيروتونين والتربتوفان، ما يعزز من مشاعر السعادة والرضا: