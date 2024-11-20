اليوم السابع
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محافظة القاهرة تنظم معرضا لتوفير الملابس والأحذية بأسعار مخفضة

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 04:14 م
محافظة القاهرة تنظم معرضا لتوفير الملابس والأحذية بأسعار مخفضة معرض بازار القاهرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تنظم محافظة القاهرة، معرض "بازار القاهرة 2" فى الفترة من 21-25 نوفمبر الجارى بحديقة الطفل بمكرم عبيد بمدينة نصر، وذلك فى إطار سعى المحافظة لمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع حلول فصل الشتاء. 

ويضم المعرض الذى يشارك فيه الأسر المنتجة، وشباب الخريجين، والقطاع الخاص؛ الملابس والأحذية، والمفروشات ، والحرف اليدوية، وغيرها بتخفيضات تصل إلى أكثر من 30%.


وأكدت محافظة القاهرة أن المعرض سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع بالحديقة المطورة أثناء التسوق بالإضافة للتخفيضات.







معرض بازار القاهرة

القاهرة

محافظ القاهرة

سلع مخفضة



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