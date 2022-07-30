كيف توازن بين ممارسة الرياضة وجرعات الأنسولين؟

كتب حسام الشقويرى

يمكن أن تتسبب التمارين الرياضية في حدوث نقص السكر في الدم، أو انخفاض نسبة السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول.

بشكل أقل شيوعًا ، لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذين يستخدمون الأنسولين، يمكن أن يكون انخفاض نسبة السكر في الدم والخوف من الانخفاض عائقا أمام المشاركة في ممارسة الرياضة، ولكن هناك استراتيجيات يمكن للأشخاص استخدامها لتقليل حدوث انخفاض نسبة السكر في الدم ، مثل تناول طعام إضافي وتقليل جرعات الأنسولين قبل التمرين وبعده، وفقا لما نشره موقع healthline

وتزيد التمارين الرياضية من امتصاص العضلات والكبد للجلوكوز حتى يتمكن الجسم من استخدامه للحصول على الطاقة، ثم يأخذ الجسم الجلوكوز من الدم لإعادة بناء هذه المخازن ، وبالتالي خفض نسبة السكر في الدم، كما أن التمارين الرياضية تجعل الجسم أكثر حساسية للأنسولين ، لذلك سيحتاج المريض إلى كمية أقل من الأنسولين أثناء النشاط وبعده، .

و يؤثر نوع النشاط وشدته ومدته على التأثير على نسبة السكر في الدم وحساسية الأنسولين مثل :

تعمل تمارين الأيروبيك بشكل عام على خفض مستويات السكر في الدم أثناء التدريبات وبعدها.

يمكن أن تؤدي تمارين التحمل أو التمرين لمدة أطول إلى زيادة استخدام جلوكوز الدم وزيادة خطر الإصابة بنقص السكر في الدم.

يمكن أن تؤدي تمارين المقاومة أو عالية الكثافة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء التمرين وبعده.

يمكن أن تؤدي الأنشطة المختلطة مثل التدفقات القصيرة ذات الكثافة العالية في جلسة مع التمارين الهوائية المعتدلة إلى تقليل مخاطر الإصابة بنقص السكر في الدم وتحسين استقرار الجلوكوز.

هل نحتاج إلى تعديل جرعة الأنسولين قبل ممارسة الرياضة؟

يمكن أن يحدث انخفاض نسبة السكر في الدم أثناء وبعد ممارسة الرياضة، و للمساعدة في منع هذا ، إذا كنت تستخدم عدة حقن يومية ، يمكنك تقليل جرعة الأنسولين القاعدية أو طويلة المفعول في الصباح قبل ممارسة الرياضة.