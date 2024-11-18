لو عندك نقص فى الكالسيوم.. 5 مشروبات تمنحك عظامًا أقوى

كتبت فاطمة خليل

الكالسيوم ضروري للحفاظ على قوة العظام والأسنان والصحة العامة، ومع ذلك، أصبح نقص الكالسيوم شائعًا بشكل متزايد بسبب الخيارات الغذائية السيئة وعوامل نمط الحياة، وهناك بعض المشروبات يمكن أن تساعدك على تعزيز مستويات الكالسيوم لديك بشكل طبيعي نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز ناو".

لو عندك نقص الكالسيوم.. 5 مشروبات تمنحك عظامًا أقوى

1. الحليب

عندما يتعلق الأمر بالكالسيوم، فإن الحليب هو غالبًا أول مشروب يتبادر إلى الذهن، حيث يحتوي كوب واحد من الحليب (حوالي 250 مل) على ما يقرب من 300 مجم من الكالسيوم، وهو ما يمثل حوالي 25-30 % من المدخول اليومي الموصى به للبالغين.

ليس الحليب غنيًا بالكالسيوم فحسب، بل إنه مليء أيضًا بفيتامين د، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، فإن الحليب الخالي من اللاكتوز هو بديل رائع. إضافة الحليب إلى العصائر أو الحبوب هي طريقة سهلة لدمجه في نظامك الغذائي.

2. الحليب النباتي المدعم

إذا كنت نباتيًا أو تتجنب منتجات الألبان، فإن الحليب النباتي المدعم هو بديل ممتاز. غالبًا ما يتم إثراء حليب اللوز وفول الصويا والشوفان بالكالسيوم وفيتامين د لمنافسة القيمة الغذائية لحليب البقر.

على سبيل المثال، يحتوي كوب من حليب اللوز المدعم على حوالي 300-450 مجم من الكالسيوم، حسب العلامة التجارية.

حليب الصويا مفيد بشكل خاص لأنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من البروتين، مما يدعم صحة العظام بشكل عام.

تحقق دائمًا من الملصقات للتأكد من أن حليبك النباتي مدعم بالكالسيوم وفيتامين د.

3. عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم

يعد عصير البرتقال الطازج خيارًا صحيًا، لكن عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم يذهب خطوة أبعد من خلال تقديم دفعة كبيرة لتناول الكالسيوم اليومي. يمكن أن يوفر كوب واحد من عصير البرتقال المدعم ما يصل إلى 350 مجم من الكالسيوم.

يعد هذا المشروب خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يفضلون عصائر الفاكهة على الحليب.

عصير البرتقال غني بشكل طبيعي بفيتامين سي، الذي يساعد الجسم على إنتاج الكولاجين - وهو مكون أساسي لبنية العظام.

4. عصير الزبادي

الزبادي هو منتج ألبان آخر محمل بالكالسيوم، وعندما يتم مزجه في عصير، يصبح مشروبًا لذيذًا ومليئًا بالعناصر الغذائية. يمكن أن يحتوي كوب واحد من الزبادي على ما يصل إلى 450 مجم من الكالسيوم، حسب النوع.



الزبادي اليوناني غني بشكل خاص بالبروتين والبروبيوتيك، اللذين يدعمان صحة الأمعاء ويحسنان امتصاص العناصر الغذائية، بما في ذلك الكالسيوم.



أضف الفواكه مثل التوت أو الموز أو السبانخ إلى عصير الزبادي الخاص بك للحصول على وجبة غنية بالفيتامينات تفيد عظامك.

5. مشروب بذور السمسم

بذور السمسم هي مصدر للكالسيوم هذه البذور الصغيرة لها قوة كبيرة، حيث تحتوي ملعقة كبيرة منها على حوالي 88 مجم من الكالسيوم.

حليب بذور السمسم مشروب تقليدي، هو مشروب غني بالكالسيوم مصنوع عن طريق مزج بذور السمسم مع الماء أو الحليب.

هذا المشروب مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يبحثون عن مصدر نباتي للكالسيوم كما أنه غني بالمعادن الأخرى المفيدة للعظام مثل المغنيسيوم والفوسفور والزنك.