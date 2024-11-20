رئيس هيئة التأمين الصحى الجديد يزور مستشفى مدينة نصر للاطمئنان على الخدمة

كتب وليد عبد السلام

واصل الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، جولاته الميدانية بتفقد مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

وخلال الزيارة تابع الدكتور أحمد مصطفى، أعمال التطوير الجارية في المستشفى، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى الخاضعين لمظلة التأمين الصحي، حيث تأكد من عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين، بالأعمال الجارية، مؤكدا ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، التزام الهيئة بتحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال متابعة جميع مشروعات التطويرية للمنشآت والخدمات، لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي.