اليوم السابع
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تعيين الدكتور أحمد عطا رئيسا للإدارة المركزية للشئون الطبية بالتأمين الصحى

الخميس، 14 نوفمبر 2024 01:28 م
تعيين الدكتور أحمد عطا رئيسا للإدارة المركزية للشئون الطبية بالتأمين الصحى وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أصدر الدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحى قرار رقم ( 977) لسنة 2024  بتعيين أحمد عطا فهيم بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشرى للقيام بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية لمدة ثلاثة أشهر على أن يعاد التقييم.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان أصدر  قرار رقم (458) لسنة 2024 بتعيين  الدكتور أحمد محمد مصطفى، استشارى متفرغ الأنف والأذن والحنجرة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة.

كانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بـ التأمين الصحى سواء مشروع التأمين الصحى الشامل أو خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحى والتى تستعد لتمهيد الطريق لتطبيق وتعميم تجربة التأمين الصحى الشامل بكل المحافظات.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مرتكزات برنامج عمل الحكومة، تستهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول والذى يشمل تطبيق نظام صحى يشمل الجميع بأعلى معدلات تنفيذ.







الصحة

التأمين الصحى

الشؤون الطبية



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