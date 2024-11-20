حرس المحكمة يتحفظ على إمام عاشور لحين صدور الحكم

كتب سليم على

تحفظ حرس محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، على لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، داخل حجز المحكمة وذلك عقب رفع الجلسة للمداولة، لحين صدور الحكم بشأنه العقوبة الصادرة ضده بالحبس 6 أشهر فى واقعة الاعتداء على فرد أمن مول شهير بالشيخ زايد.

ومن المقرر أن تدور سيناريوهات الحكم بشأن أمام عاشور فى فلك 4 سيناريوهات وهى إما تأييد الحكم ضد أمام عاشور بالحبس 6 أشهر أو تخفيف العقوبة، أو البراءة أو إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

وسلم إمام عاشور نفسه للأمن عقب دخوله محكمة الجيزة، تزامنًا مع انعقاد جلسة محاكمته ومعارضته على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر في واقعة التعدي على فرد أمن الشيخ زايد.

وطالب محمد عثمان محامى لاعب الأهلى ومنتخب مصر، هيئة محكمة جنح مستانف الشيخ زايد، خلال المعارضة الاستئنافية المقدمة من اللاعب ، على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر في تهمة ضرب فرد أمن بمول بالشيخ زايد، ببراءة المتهم واحتياطيا انقضاء الدعوى بالتصالح.

ورفعت محكمة جنح مستانف الشيخ زايد ، جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من اللاعب إمام عاشور ، على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر في تهمة ضرب فرد أمن بمول بالشيخ زايد لصدور القرار.

وكشف المحامي علي فايز، محامى عبد الله مصطفى فرد أمن أحد المولات التجارية، في واقعة اتهام إمام عاشور بالاعتداء بالضرب على موكله، فى تصريحات للـ"اليوم السابع"، أنه تقدم بطلب للمحامى العام للنيابات أقر خلاله بتصالح موكله مع اللاعب إمام عاشور، حيث تقرر تحديد جلسة اليوم لنظر جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من إمام عاشور على حكم حبسه 6 أشهر فى ذات القضية.

ويذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.

وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه على ارتكاب إمام عاشور لهذه الواقعة، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أية تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.

وعقب قبول استئناف النيابة العامة، قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بـ إلغاء حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، والقضاء بحبسه 6 أشهر.