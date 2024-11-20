نصيحة رئيس المحكمة إلى إمام عاشور: خد بالك من مستقبلك.. والأخير: حاضر

كتب سليم على

قال رئيس محكمة جنح مستانف الشيخ زايد، خلال المعارضة الاستئنافية المقدمة من إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ، على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر في تهمة ضرب فرد أمن بمول بالشيخ زايد: "نصيحة ليك إنك تاخد بالك من مستقبلك وتصرفاتك"، ورد أمام عاشور قائلا: "حاضر يافندم".

وطالب محمد عثمان محامى لاعب الأهلى ومنتخب مصر، هيئة محكمة جنح مستانف الشيخ زايد، خلال المعارضة الاستئنافية المقدمة من اللاعب ، على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر في تهمة ضرب فرد أمن بمول بالشيخ زايد، ببراءة المتهم واحتياطيا الصلح.

وقال عثمان دفاع خلال الجلسة، إن إدارة المول أظهرت من الكاميرات ما يؤيد صحة اتهامها فقط، وقدم عثمان فيديو يؤكد فيه فرض الامن انه سقط على الأرض نتيجة التدافع. د

وأضاف في مرافعته أمام هيئة محكمة مستأنف أكتوبر المنعقدة بمجمع محاكم جنوب الجيزة، أن فرد الأمن تحفظ على المتهمين بالتحرش بزوجة إمام عاشور، حتى غادرت المول وأخلى سبيلهم، مشيرا الى أن الأشخاص الذين ظهروا مع إمام عاشور في الفيديوهات كانوا من الموجودين في المول ولم يصحبهم إمام معه.

وتحفظ حرس محكمة جنوب الجيزة، على لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، داخل حجز المحكمة وذلك عقب انتهاء الجلسة، لحين صدور قرار بشأنه بتأييد العقوبة 6 أشهر أو تخفيف العقوبة، أو براءته وإخلاء سبيله.

وسلم إمام عاشور نفسه للأمن عقب دخوله محكمة الجيزة، تزامنًا مع انعقاد جلسة محاكمته ومعارضته على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر في واقعة التعدي على فرد أمن الشيخ زايد.

ورفعت محكمة جنح مستانف الشيخ زايد ، جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من اللاعب إمام عاشور ، على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر في تهمة ضرب فرد أمن بمول بالشيخ زايد لصدور القرار.

وكشف المحامي علي فايز، محامى عبد الله مصطفى فرد أمن أحد المولات التجارية، في واقعة اتهام إمام عاشور بالاعتداء بالضرب على موكله، فى تصريحات للـ"اليوم السابع"، أنه تقدم بطلب للمحامى العام للنيابات أقر خلاله بتصالح موكله مع اللاعب إمام عاشور، حيث تقرر تحديد جلسة اليوم لنظر جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من إمام عاشور على حكم حبسه 6 أشهر فى ذات القضية.

يذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.

وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه على ارتكاب إمام عاشور لهذه الواقعة، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أية تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.

وعقب قبول استئناف النيابة العامة، قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بـ إلغاء حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، والقضاء بحبسه 6 أشهر.