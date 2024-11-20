رفع جلسة محاكمة إمام عاشور للمداولة.. ومحاميه يطالب المحكمة بالبراءة

كتب سليم على

رفعت، منذ قليل، محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من إمام عاشور نجم الأهلي ومنتخب مصر، على حكم حبسه 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد، وذلك للمداولة وإصدار الحكم.

ودفع المحامى محمد عثمان دفاع إمام عاشور، ببراءة اللاعب من التهمة من المنسوبة اليه لعدم ارتكابه أيها وهى الاعتداء على فرد الأمن، قائلا: أنه سقط على الأرض بسبب التدافع وليس بسبب الاعتداء عليه من إمام عاشور.

كما دفع احتياطيا بقبول التصالح الذى تم بين إمام عاشور وفرد الأمن وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

وقدم على فايز محامى عبد الله مصطفى فرد أمن أحد المولات التجارية، في واقعة اتهام إمام عاشور بالاعتداء بالضرب على موكله، أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، إقرارا بالتصالح والتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية فيما يخص تهمة التعدى بالضرب على موكله.

وكشف المحامي علي فايز، محامى عبد الله مصطفى فرد أمن أحد المولات التجارية، في واقعة اتهام إمام عاشور بالاعتداء بالضرب على موكله، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم بطلب للمحامى العام للنيابات أقر خلاله بتصالح موكله مع اللاعب إمام عاشور، حيث تقرر تحديد جلسة اليوم لنظر جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من إمام عاشور على حكم حبسه 6 أشهر فى ذات القضية.

يذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.

وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه على ارتكاب إمام عاشور لهذه الواقعة، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أية تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.

وعقب قبول استئناف النيابة العامة، قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بـ إلغاء حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد، والقضاء بحبسه 6 أشهر.