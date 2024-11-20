اليوم السابع
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الملحق الثقافى والتعليمى المصرى يلتقى برئيس جامعة الملك سعود بالرياض

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 09:30 ص
الملحق الثقافى والتعليمى المصرى يلتقى برئيس جامعة الملك سعود بالرياض جانب من اللقاء
محمد صبحى

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التقى الدكتور أحمد سعيد فهيم، الملحق الثقافي والتعليمي المصري بالدكتور عبدالله بن سلمان السلمان رئيس جامعة الملك سعود الرياض خلال فعاليات ملتقى الطلاب الدوليين بالجناح المصري، والتي أقيمت يوم 17 نوفمبر الجاري.

خلال اللقاء، أكد الملحق الثقافي والتعليمي المصري أهمية ربط البرامج التعليمية المتخصصة باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، مشيرا إلى متابعة المكتب الثقافي المصري للطلاب والباحثين المصريين الدارسين بالمملكة ودعمهم ليكونوا خير سفراء لبلدهم.

كما أكد الدكتور أحمد سعيد أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين الجامعات المصرية والسعودية.

ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة الملك سعود عن سعادته بوجود الثقافة والحضارة المصرية في ملتقى الطلاب الوافدين.







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