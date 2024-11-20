الزراعة: علاج وفحص أكثر من 46 ألف رأس ماشية و66 ألف طائر منزلى مجانا

كتبت أسماء نصار

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم تنفيذ 26 قافلة بيطرية شهر أكتوبر الماضي في جميع محافظات الجمهورية قامت بعلاج وفحص أكثر من 46 الف رأس ماشية و 66 الف طائر مجانا لصغار المربين والمزارعين وذلك فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية بدعم مربى الثروة الحيوانية للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم الفلاح المصرى وتنمية قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائى.

أضاف أن القوافل البيطرية تجوب جميع محافظات مصر (القرى والنجوع) للكشف الطبى اللازم وصرف العلاج المجانى لرؤوس الثروة الحيوانية بجميع أنواعها والتحصين ضد الأمراض وإجراء التحاليل والاختبارت المعملية اللازمة وتوفير الارشاد الطبى للمزارعين وصغار المربيين، وإجراء الجراحات وإستخدام السونار لعمل الفحوصات التناسلية ورش وتجريع الحيوانات.

ومن ناحيته أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة انه خلال شهر نوفمبر الجاري سوف يتم تنفيذ 52 قافلة بيطرية (بواقع عدد 2 قافلة لكل محافظة بإستثناء محافظة القاهرة)، مع الإهتمام بمحافظات صعيد مصر.

وأضاف "الصياد" أن وزارة الزراعة تتولى تدبير المستلزمات الطبية (أدوية – أجهزة – إلخ) والأطباء البيطرين حتى يمكن الوصول الى اكبر عدد من المربين وتقديم كافة الخدمات البيطرية لمواشيهم